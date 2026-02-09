İşte Oğuz Aydın gerçekleri!

Trabzonspor'un her konuda anlaştığı ve imzaya beklediği Oğuz Aydın transferi, Fenerbahçe'nin son dakika vetosuyla tam bir kaosa dönüştü. Bordo-mavili cephede "Son saat" öfkesi devam ediyor. Transfer döneminin kapanmasına saatler kala, Türk futbolunda uzun süre konuşulacak bir transfer krizi patlak verdi. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin basın toplantısındaki, "Aldık diye düşünüyorduk. Geceye kadar elimizden geleni yaptık ama olmadı" diyerek gerçekleşmeyen transfer hamlesinin Oğuz Aydın olduğu netlik kazandı.

TRABZONSPOR, OYUNCU İLE ANLAŞTI!

Trabzonspor, Oğuz için 15 gün önce Fenerbahçe ile anlaşmış ancak oyuncu ikna olmamıştı. Aradan geçen zamanda sarı- lacivertli takımda alternatifin alternatifi konumuna düşen 25 yaşındaki kanat, kulübe haber yollayarak "Teklifiniz geçerliyse gelmek istiyorum" dedi. Bordo- mavili yönetim de deneyimli futbolcuyla konuştu ve her konuda anlaşmaya vardı. Tüm prosedürler tamamlanırken bu kez Fenerbahçe kriz çıkardı ve "Biz transfer yapamadık, Oğuz'u veremeyiz" sözleri şok etkisi yarattı.

BİR TELEFON, BÜTÜN PLANLARI BOZDU

Trabzonspor kanadını asıl küplere bindiren bu kararın transferin bitmesine ramak kala verilmesi oldu. Bordo-mavili kurmaylar, gecikmeli karar yüzünden F.Bahçe'ye sert tepki gösterdi. Kanat bölgesindeki sorunların önemli bir bölümünü Oğuz hamlesiyle çözmeyi düşünen Trabzonspor, bu gelişmeyle büyük sıkıntı yaşadı.

OĞUZ F.BAHÇE'DE NE YAPTI?

59 MAÇ

2842 DAKİKA

7 GOL

10 ASİST

Bucaspor altyapısında yetişen Oğuz, Temmuz 2021'de Alanyaspor'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansla dikkat çeken oyuncu dört büyükleri peşine taktı ve F.Bahçe 2024 yaz döneminde 6 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattı. Genç futbolcu Milli Takım'da da 9 kez forma giydi.