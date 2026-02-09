Jhon Duran Fenerbahçe’ye veda etti

Kış transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrıdan Jhon Duran, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli takım için veda paylaşımı yaptı.

Jhon Duran yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe yönetimine ve kulüpte emeği geçen herkese, bu formayı giyme fırsatı bana verdikleri için içtenlikle teşekkür ederim.

Her ne kadar kulüpteki sürecim istediğim gibi geçmemiş olsa da Fenerbahçe'ye ve bu büyük kulübün tarihine duyduğum saygıyla ayrılıyorum.

Fenerbahçe taraftarlarına ayrıca teşekkür etmek isterim. Tutkunuz ve kulübünüze olan bağlılığınız gerçekten eşsiz. Sizin önünüzde oynamak kariyerimde unutulmaz bir deneyim oldu.

Fenerbahçe'ye gelecek için başarılar diliyorum. Benim için ise şimdi, kariyerimin bir sonraki bölümü için motivasyon ve kararlılıkla yoluma devam etme zamanı."