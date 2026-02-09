Jhon Duran resmen Zenit’te!

Fenerbahçe, sezon başında Al-Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran ile yollarını ayırmıştı.

Kolombiyalı futbolcunun yeni adresi resmen netleşti. Rus ekibi Zenit, sezon sonuna kadar Duran'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Jhon Duran artık bir Zenit oyuncusu. Kolombiyalı forvet, 2025-26 sezonunun sonuna kadar Al-Nassr'dan kiralık olarak kadromuza katıldı. Rusya'ya hoş geldin Jhon." ifadeleri kullanıldı.

22 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar 4 milyon Euro kazanması bekleniyor.

Jhon Duran, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe formasıyla toplam 21 maça çıktı ve 5 gol atıp 3 asist kaydetti.