Kasımpaşa’da Emre Belözoğlu özür diledi! ‘Dibe vurmanın en net göstergesi’

Üzgün olduğunu belirten Emre Belözoğlu, "Benim takımımın böyle bir görüntü vermesinden dolayı çok üzgünüm. Bizim için dibe vurmanın en net göstergesiydi. Artık Karagümrük maçına odaklanacağız. Tüm taraftarlarımızdan içtenlikle özür diliyorum. Gaziantep takımını da en samimi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.