Kasımpaşa’da Emre Belözoğlu özür diledi! ‘Dibe vurmanın en net göstergesi’

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, Gaziantep FK'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu konuştu.
Karşılaşmayı değerlendiren Emre Belözoğlu, "Bugün çok fazla söylenecek bir şey yok. Sahada ilk 11'de 3 tane beraber oynayan oyuncular, 7 yeni oyuncu ile oynadık. Futbolda bunlar var. Takımın birbirine alışması lazım. Bugün maçın ikinci 45 dakikasındaki oyun teknik adamlık kariyerimdeki en kötü oyundu" dedi.
Üzgün olduğunu belirten Emre Belözoğlu, "Benim takımımın böyle bir görüntü vermesinden dolayı çok üzgünüm. Bizim için dibe vurmanın en net göstergesiydi. Artık Karagümrük maçına odaklanacağız. Tüm taraftarlarımızdan içtenlikle özür diliyorum. Gaziantep takımını da en samimi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.