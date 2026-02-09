Kayserispor’da Radomir Djalovic istifa sorusunu cevapladı!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'a sahasında 2-1 mağlup olan Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Radomir Djalovic, zor bir maç oynadıklarını ancak takım olarak sahada iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Djalovic, cesur oynadıklarını ve birçok fırsat yakaladıklarını belirterek, "Rakibimiz ikinci defa ceza sahasına girdiğinde golü buldu. Sonra peşinden ikinci golü attılar. Geri dönmeye çalıştık. Önce 2-1 yapık, 2-2'yi bulmak için yüklendik. Ama ne yazık ki futbol böyle. Bu netice benim için de takım için de zor tabi ki. Bugün burada kaybetmeyi hak etmediğimizi söyleyebilirim. Bu mücadele hırsını sahaya yansıtırsak yüzde yüz olarak neticelerin geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.