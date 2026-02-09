Kerem Aktürkoğlu, ligde 8 maç sonra gol sevinci yaşadı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerken, Kerem Aktürkoğlu 2 gol kaydetti. Karşılaşmanın 27. dakikasında Marco Asensio'nun topuk pasında ceza sahasında topla buluşan Kerem, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. Kerem, bu golden 6 dakika sonra ise sol kanattan Mert Müldür'ün getirdiği topa gelişine vuruşunu yaparak golünü kaydetti. Bu sezon sarı-lacivertli formayı 14'ü ilk 11 olmak üzere 17 maçta terleten Kerem, Kayserispor maçında gole imza atmıştı. 27 yaşındaki futbolcu, bugün attığı gollerle ligde 3. golüne ulaştı.Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 gole imza atarken, bu sezon Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 8. golünü kaydetti.Kerem, kırmızı-siyahlılar karşısında 70. dakikada yerini Musaba'ya bıraktı.