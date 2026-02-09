Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Leroy Sane’den Galatasaray itirafı! ‘Hiçbir yerde yaşamadım’
Giriş Tarihi: 9.02.2026 19:34

Leroy Sane’den Galatasaray itirafı! ‘Hiçbir yerde yaşamadım’

Galatasaray’ın Alman yıldızı Leroy Sane, kendisi için özel olarak satışa sunulan koleksiyon için bir mesaj paylaştı.

Leroy Sane’den Galatasaray itirafı! ‘Hiçbir yerde yaşamadım’
  • ABONE OL

Galatasaray Kulübü, Victor Osimhen'in ardından Leroy Sane için bir koleksiyonu satışa sundu.

Sarı-kırmızılılar, Leroy Sane için özel hazırlanan koleksiyonu taraftarıyla buluşturdu.

Leroy Sane, Galatasaray'ın kendisi için özel olarak satışa sunduğu koleksiyonun ardından bir mesaj paylaştı.

Dünyanın en iyi takımlarında oynadığını belirten Leroy Sane şu sözleri dile getirdi:

"Dünyanın en iyi takımlarında oynadım. En büyük yıldızlarla aynı takımlarda yer aldım. Büyük finaller, büyük maçlar kazandım. Galatasaray'daki heyecanı, Galatasaraylılardaki tutkuyu hiçbir yerde yaşamadım. Futbola başladığım ilk günkü hırsla ve sizin benzersiz desteğinizle hedef, Galatasaray'ı Avrupa'nın zirvesine taşımak. Siz yanımızda olduktan sonra, imkansız yok."

Leroy Sane, bu sezon Galatasaray'da 28 maça çıktı. Alman yıldız, bu süreçte 6 gol ile 7 asist üretti.

30 yaşındaki kanat oyuncusunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Schalke'de profesyonel olan Leroy Sane, Bayer Leverkusen altyapısı, Manchester City ve Bayern Münih'te oynadı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Leroy Sane’den Galatasaray itirafı! ‘Hiçbir yerde yaşamadım’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz