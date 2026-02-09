Leroy Sane’den Galatasaray itirafı! ‘Hiçbir yerde yaşamadım’

Dünyanın en iyi takımlarında oynadığını belirten Leroy Sane şu sözleri dile getirdi:

"Dünyanın en iyi takımlarında oynadım. En büyük yıldızlarla aynı takımlarda yer aldım. Büyük finaller, büyük maçlar kazandım. Galatasaray'daki heyecanı, Galatasaraylılardaki tutkuyu hiçbir yerde yaşamadım. Futbola başladığım ilk günkü hırsla ve sizin benzersiz desteğinizle hedef, Galatasaray'ı Avrupa'nın zirvesine taşımak. Siz yanımızda olduktan sonra, imkansız yok."

Leroy Sane, bu sezon Galatasaray'da 28 maça çıktı. Alman yıldız, bu süreçte 6 gol ile 7 asist üretti.