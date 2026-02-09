Metin Diyadin: Kadıköy’de oynamak kolay değil!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği, Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Metin Diyadin, "Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiası olan dönemde Kadıköy'de oynamak kolay değil. Fena başlamadık ama penaltı ile beraber ve bireysel hata ile beklemediğimiz bir skor oldu. Zorlu bir maçtı bizim adımıza. Biraz daha agresif oynamamız gerekiyor. İlk yarıda bunu yapamadık" ifadelerini kulandı.