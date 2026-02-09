Nelson Semedo: Şimdi Trabzonspor maçını düşüneceğiz!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 3-1'lik skorla galip geldi. Fenerbahçe'nin galibiyetini Nelson Semedo değerlendirdi.

Karşılaşma hakkında konuşan Nelson Semedo şu sözleri dile getirdi:

"Tek düşüncemiz bugünkü maçtı. Şimdi Trabzonspor'u düşünmeye başlayabiliriz. İlk yarıda bana göre iyi bir oyun oynadık ve 3 gol attık. Rakibimize de şans tanımadık. Onlar da iyi bir takım. Son haftalarda iyi sonuçlar aldılar. Kolay görünebilir ama öyle değil çünkü biz iyiydik. Herkes iyi iş çıkardı ve şimdi Trabzonspor maçını düşüneceğiz."