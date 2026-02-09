Rizespor, Khusniddin Alikulov ile sözleşme uzattı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rizespor'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Khusniddin Alikulov ile yeni sözleşme imzalandığı açıklandı.

Khusniddin Alikulov'un sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon maddesinin kullanıldığı ve sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.

26 yaşındaki stoperin sahalara geri dönüş süresinin tahmini 6 ila 9 ay olarak öngörüldüğü belirtildi.

Rizespor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, 3 yıldır başarıyla formamızı giyen Özbekistan Milli Takım oyuncusu Khusniddin Alikulov ile +1 yıllık opsiyon hakkını kullanarak sözleşme uzatmıştır. Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Khusniddin Alikulov'da; ön çapraz bağ yırtığı, diz kapağı hasarı ile hem iç hem de dış menisküsünde yırtık, kanama ve ödem tespit edilmiş olup oyuncunun ameliyatı planlanmıştır.

Sahalara dönüş süresi tahmini 6 ila 9 ay olarak öngörülen 26 yaşındaki oyuncumuz, sezonu kapatmıştır. Kulübümüz; oyuncunun performansını ve aidiyet bağlarını gözeterek, sezon sonunu beklemeden 1 yıllık opsiyon hakkını kullanmış ve sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatmıştır. Alikulov'un kısa sürede aramıza döneceğine olan inancımızı yineliyor, kendisine başarılarla dolu yıllar diliyoruz."