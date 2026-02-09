Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Saba Kharebashvili, Başakşehir’e transfer oldu!
Giriş Tarihi: 9.02.2026 17:14

Başakşehir, 17 yaşındaki sol bek Saba Kharebashvili ile anlaşma sağladı.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, sol bek bölgesine takviyede bulundu. Turuncu-lacivertliler, 17 yaşındaki sol bek Saba Kharebashvili'yi renklerine bağladı.

Başakşehir, Saba Kharebashvili transferi için Dinamo Tiblis ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Gürcü sol bekin transferinin, 18 yaşına ulaşacağı 2026-2027 sezonu itibariyle gerçekleşeceği belirtildi.

Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Saba Kharebashvili'nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya varmıştır. Gürcü Milli futbolcunun kulübümüze transferi, 18 yaşına ulaşacağı 2026–2027 sezonu itibarıyla gerçekleştirilecektir."

