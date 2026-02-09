Serkan Özbalta: Pozisyon vermedik diye düşünüyorum!

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 mağlup eden Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, topa sahip olarak akıcı oyuna katkı vermek istediklerini ve bunda da başarılı olduklarını belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özbalta, Sakaryaspor'un 13 oyuncuyu yeni transfer ettiğini hatırlatarak, bu sürece adapte olmanın kolay olmadığını söyledi.

Sakaryaspor'un puan anlamında sıkıntılı bir sürecinin olduğunu ifade eden Özbalta, maç öncesi rakiplerinde bu kaygının olabileceğini tahmin ettiklerini, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe müsabakasının ardından takımın adaptasyon sürecine değindi.

Özbalta, maçın ilk 25 dakikalık bölümünde bu tutukluğu hissettiklerini, sonrasında ise direkten dönen toplarının ve gol pozisyonlarının olduğunu aktardı.

İlk yarıda oyunu tutmasını bildiklerini belirten Özbalta, "İlk yarıda top onlardaydı, yarı sahada üzerimize gelmeye çalışıyorlardı fakat ceza sahası içinde çok etkili olamadılar, pozisyon vermedik diye düşünüyorum. İkinci yarı da biz top oynamak istedik, bunun üstesinden gelmemiz lazımdı. Topa sahip olmamız ve akıcı oyuna katkı vermemiz gerekiyordu ki o anlamda bunda başarılı olduk diye düşünüyorum. Sakaryaspor'da ben de çalıştım, dalgalı geçen bir sezon. Kolay değil, yeni 13 oyuncunun olduğu takımın sisteminde oyun anlayışını oturtmakta sıkıntı olabilir. Onlar bence bunu yaşadı. İlerleyen haftalarda canlı bir takım haline geleceği net bir şekilde görünüyor. Sahada gözlemlediğimi naçizane söylemek istedim." diye konuştu.

Özbalta, oyuncularını tebrik ettiğini, önemli bir müsabakanın üstesinden geldiklerini aktararak, "Cumartesi günü Adana Demirspor'la oynayacağız. Adana Demirspor'un durumunu biliyoruz. Oyuncularımız bunun bilincinde, oradaki oyuncu arkadaşlarına saygı duyarak üstesinden gelmemiz gerekiyor. 8-9 günde 3 müsabakanın oynanacağı haftaya giriyoruz. Orada 3 puanı alıp daha sağlam adımlar atmak durumundayız." ifadelerini kullandı.