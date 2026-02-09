Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivasspor’da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı!
Giriş Tarihi: 9.02.2026 19:38

Sivasspor’da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı!

Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sivasspor’da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı!
  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı.

Mehmet Altıparmak'ın ayrılığı Sivasspor tarafından resmen açıklandı.

Sivasspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ile yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kulübümüze verdiği emek ve katkılar için kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz."

Mehmet Altıparmak, Sivasspor'un başında 10 maça çıktı ve 1.10 puan ortalaması yakaladı.

56 yaşındaki teknik direktör, sezona Amedspor'un başında başlamış ancak 8 hafta sonra yollar ayrılmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sivasspor’da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz