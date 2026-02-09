Sivasspor’da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı.

Mehmet Altıparmak'ın ayrılığı Sivasspor tarafından resmen açıklandı.

Sivasspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ile yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kulübümüze verdiği emek ve katkılar için kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz."

Mehmet Altıparmak, Sivasspor'un başında 10 maça çıktı ve 1.10 puan ortalaması yakaladı.

56 yaşındaki teknik direktör, sezona Amedspor'un başında başlamış ancak 8 hafta sonra yollar ayrılmıştı.