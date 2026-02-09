Fenerbahçe evinde rahat kazandı! Gençlerbirliği deplasmanda mağlup

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 3-1'lik skorla kazandı. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor deplasmanı öncesi hata yapmadı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşma Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynandı.
Müsabakada Ali Şansalan düdük çaldı. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Osman Gökhan Bilir üstlendi.
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 3-1'lik skorla galip geldi.
Sarı-lacivertlilerin gollerini 16'ncı dakikada penaltıdan Anderson Talisca ile 27 ve 33'üncü dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Gençlerbirliği'nde fileleri 55'inci dakikada Sekou Koita havalandırdı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 49'a yükseltti. Gençlerbirliği ise 22 puanda kaldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Rizespor ile kozlarını paylaşacak.
Fenerbahçe - Gençlerbirliği: 3-1
Goller: 16' Anderson Talisca (P), 27' Kerem Aktürkoğlu, 33' Kerem Aktürkoğlu, 55' Sekou Koita
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Asensio'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca'nın sağ çaprazdan vuruşunda Zuzek'e çarpan top oyun alanına geri döndü.
15. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, Zuzek'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
16. dakikada penaltıyı kullanan Talisca, meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara gönderdi: 1-0
27. dakikada Kante'nin pasında topla buluşan Asensio, bekletmeden topuk pasıyla meşin yuvarlağı ceza sahası içine yönelen Kerem'e gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda top, kaleci Velho'nun solundan filelerle buluştu: 2-0
33. dakikada Mert Müldür'ün sol taraftan yerden ortasında ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda Zuzek'e de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0
52. dakikada Semedo'nun sağdan ortasında Gençlerbirliği savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içi sağ çaprazındaki Talisca'da kaldı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda kaleci Velho topu kontrol etti.
55. dakikada Gençlerbirliği golü buldu. Sağdan kazanılan korner atışında Göktan Gürpüz ön direğe ortaladı. Metehan'ın kafayla çevirdiği topu kaleci Ederson tokatladı ancak top Koita'nın önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.
77. dakikada sol kanatta topla buluşan Musaba'nın ortasında savunmanın müdahale ettiği top ceza sahası dışı sağ çaprasındaki Asensio'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top direkten dönerek oyun alanına geri döndü.
84. dakikada Fred'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan İsmail Yüksek'in bekletmeden vuruşunda kaleci Velho uzanarak topa sahip oldu.
89. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına Fred geçti. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Velho son anda topu tokatlayarak tehlikeyi önledi.
Fenerbahçe, müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puana uzandı.
TEDESCO'DAN İLK 11'DE 8 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası'nda son oynadıkları Erzurumspor FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 8 değişikliğe gitti.
İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Erzurumspor FK maçında ilk 11'de oynattığı Edson Alvarez'i cezası nedeniyle kadroya alamadı.
Genç çalıştırıcı, Mert Günok, Oğuz Aydın, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ve Anthony Musaba'yı ise tercihen ilk 11'de değerlendirmedi.
Erzurumspor FK karşısında ilk 11'de oynayan Çağlar Söyüncü, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, Gençlerbirliği karşısında da ilk 11'de görevlendirildi.
Domenico Tedesco, ilk 11'de değerlendirmediği 8 ismin yerine ise Ederson Moraes, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Marco Asensio ve Anderson Talisca'yı sahaya sürdü.
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği karşısında kalede Ederson görev yaparken, savunma dörtlüsü Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür'den oluştu. Orta alanda Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante oynarken, hücum hattında Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Tedesco, gol yollarında ise Anderson Talisca'yı tercih etti.
KANTE İLK KEZ 11'DE
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni transferi N'Golo Kante, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.
Transfer döneminde uzun süre kamuoyunda gündem olan Fransız yıldız, Gençlerbirliği maçında ilk 11'de yer aldı.
CHERIF YEDEKLER ARASINDA
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Sidiki Cherif, ilk kez sarı-lacivertli takımın bir maçında kadroda yer aldı.
Ara transfer döneminde takıma katılan tek santrfor olan genç golcü, maça yedekler arasında başladı.
4 İSİM YER ALMADI
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında 4 futbolcusundan yararlanamadı.
Sakatlıkları geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Archie Brown ve Levent Mercan'ın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar ve sarı kart cezalısı Edson Alvarez, takımını yalnız bıraktı.
GNEÇLERBİRLİĞİ, MİRAY ÇELİK'İ UNUTMADI
Gençlerbirliği, ısınmaya yaşamını yitiren 13 yaş altı kız takımı oyuncusu Miray Çelik'in fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı.
Kırmızı-siyahlı kulüp, ilk 11'i açıklarken de Miray'ın fotoğrafını kullandı. Miray, hafta içinde hayata gözlerini yummuştu.
Öte yandan Gençlerbirliği'nde son maça göre tek değişiklik yaşandı.
M'Baye Niang'ın yerine Franco Tongya, ilk 11'e dahil edildi. Niang ise maç kadrosuna alınmadı.