Fenerbahçe evinde rahat kazandı! Gençlerbirliği deplasmanda mağlup

Domenico Tedesco, ilk 11'de değerlendirmediği 8 ismin yerine ise Ederson Moraes, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Marco Asensio ve Anderson Talisca'yı sahaya sürdü.

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği karşısında kalede Ederson görev yaparken, savunma dörtlüsü Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür'den oluştu. Orta alanda Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante oynarken, hücum hattında Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Tedesco, gol yollarında ise Anderson Talisca'yı tercih etti.