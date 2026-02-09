Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Super Bowl'da şampiyon Seattle Seahawks!
Giriş Tarihi: 9.02.2026 09:27

Super Bowl'da şampiyon Seattle Seahawks!

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk maçı Super Bowl'da Seattle Seahawks, New England Patriots'u 29-13 mağlup etti ve şampiyon oldu. Seattle Seahawks, 2014'ten sonra ikinci kez mutlu sona ulaşmış oldu.

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından NFL'de şampiyonluk mücadelesi "Super Bowl" karşılaşması Kalifornia eyaletinin Santa Clara kentindeki Levi's Stadyumu'nda oynandı.

Seattle Seahawks, New England Patriots'u 29-13 mağlup ederek şampiyon oldu. Super Bowl'un en değerli oyuncusu Seattle Seahawks'tan Kenneth Walker III oldu.

Daha önceki tek şampiyonluğunu 2014'te alan Seahawks, Super Bowl'da ikinci kez zafere ulaştı.

SAHNE ŞOVLARI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü rock grubu Green Day'in sahne aldığı dev organizasyonun devre arası gösterisinde ise Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny, baş sanatçı olarak sahneye çıktı.

