Trabzonspor’da Stefan Savic, Fenerbahçe maçı öncesi geri döndü!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor'da hazırlıklara start verildi.

Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.

Rondo ile devam eden antrenman, dar alanda oyun çalışması ile sona erdi.