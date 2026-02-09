Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor’da Stefan Savic, Fenerbahçe maçı öncesi geri döndü!
Giriş Tarihi: 9.02.2026 19:43

Trabzonspor’da Stefan Savic, Fenerbahçe maçı öncesi geri döndü!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasındaki Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililerde, Stefan Savic takımla çalıştı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor'da hazırlıklara start verildi.

Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.

Rondo ile devam eden antrenman, dar alanda oyun çalışması ile sona erdi.

SAVIC TAKIMLA ÇALIŞTI

Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığını atlatan Stefan Savic, Fenerbahçe maçı öncesi takımla birlikte çalıştı.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

