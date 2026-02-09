Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'un parlayan yıldızı: Chibuike Nwaiwu
Trabzonspor'un parlayan yıldızı: Chibuike Nwaiwu

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Chibuike Nwaiwu, Samsunspor karşısında gösterdiği performansla takdir topladı.

Trabzonspor'un devre arasında renklerine bağladığı Chibuike Nwaiwu, Samsunspor'a karşı oynanan maçta büyük beğeni topladı.

66 pasın 61'inde isabet sağlayarak bu alanda sahanın en iyisi olan 22 yaşındaki stoper, girdiği 4 hava topu mücadelesinden ikisini kazanmayı başardı. Genç futbolcunun, en dikkat çekici istatistiği ise toplamda 10 sahipsiz top kazanması ve bu alanda tüm oyunculara fark atması oldu.

Taraftarlar "Trabzonspor, Oulai'den sonra yine bir cevher keşfetti", "Harika bir scouting başarısı daha", "Trabzonspor bir 30 milyonluk oyuncu daha buldu" şeklinde yorumlar yaptı.

