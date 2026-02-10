Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hindistan'ı 1-0 yendi!
Türkiye 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Hindistan'ı Mustafa Eymen Erdoğan'ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

AA
Türkiye 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı ile Hindistan hazırlık maçında karşılaştı. Milliler, Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada Hindistan'ı 1-0 yendi.

Maça hızlı başlayan ay-yıldızlı ekip, 13. dakikada Mustafa Eymen Erdoğan'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan bölümünde skor değişmeyince milliler, sahadan galibiyetle ayrıldı.

Mart ayında oynanacak Avrupa Şampiyonası 2. Tur maçları öncesinde form tutan 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hindistan ile 12 Şubat Perşembe günü aynı statta bir maç daha yapacak.

