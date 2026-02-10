Bakan Bak'tan yasadışı bahis için açıklama! "Kime giderse gitsin devam edecek"

Ben de hakemlik yaparken çok önemserdim, 14-16, minik takım maçı bile olsa çok önemserdim. Oyunculara saygı duyardım. Oyunun daha çok oynanması için çaba gösterirdim. Onu tesis edince size saygı duyuyorlar. Birçok yönetici, seyirci 'Ahmet, Mehmet gelsin' der. Siz karakterinizi ortaya koyuyorsunuz; hakim, lider bizi diyorsunuz. Biz size inanıyoruz. Başarılar diliyoruz. Bu bir süreç.

Başkanımıza dirayetinden, genç hakemlere güveninden dolayı, desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Gerçekten zor. Hata var mı, var. Kasıt olmaması lazım. En önemli şey bu. Milyonlar bunlardan etkileniyor. Bizi sokaktaki adam çağırıyor, soruyor. Bu bir yaşam tarzı, hayat tarzı. Bu işin yürümesinden en önemli ögelerden birisi sizsiniz. Biz size güveniyoruz, inanıyoruz."

YASADIŞI BAHİS İÇİN AÇIKLAMA

"Yasadışı bahisle mücadele, en önemli işlerimizden bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in ortaya koyduğu vizyon ve çalışmalar çerçevesinde eylem planını ortaya koyduk. Süreç devam ediyor. Kime giderse gitsin devam edecek. Bize temiz futbol lazım, kaliteli hakem lazım, vatanını seven, futbolu hizmet eden genç, yürekli hakemler lazım. Biz bunu istiyoruz."