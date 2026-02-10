Başakşehir’e 17’lik Gürcü

SÜPER
Lig ekibi RAMS Başakşehir, genç yeteneğini buldu. İstanbul temsilcisi, 17 yaşındaki Gürcü sol bek Saba Kharebashvili'yi transfer etti.
Açıklamada, "Kulübümüz, Saba Kharebashvili'nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcunun kulübümüze transferi, 18 yaşına ulaşacağı 2026-2027 sezonu itibarıyla gerçekleştirilecektir" denildi.
Kharebashvili, D.Tiflis formasıyla 58 resmi maçta oynadı. Gürcistan U21 Milli Takımı'nın da formasını terleten Kharebashvili, gelecek vadeden oyuncular arasında gösteriliyor.