Candemir Berkman hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 10.02.2026 10:43

Galatasaray’ın unutulmaz isimlerinden Candemir Berkman’ın hayatını kaybetti.

Türk Milli Takımı'nın ve Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Candemir Berkman, yaşamını yitirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüzün 7156 sicil numaralı Divan üyesi, Türk Milli Takımı'nın ve Galatasarayımızın unutulmaz futbolcularından, Türk futbol camiasına teknik direktör ve yönetici olarak uzun yıllar özveriyle hizmet etmiş Candemir Berkman'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhumun cenazesi 12 Şubat 2026 Perşembe günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazını takiben Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı'na defnedilecektir."

