Erman Toroğlu’na soruşturma

SPOR yorumcusu Erman Toroğlu hakkında, katıldığı bir TV kanalında söylediği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Toroğlu programda, "Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile ters düştüğünde demişti ki, 'Sakın aramızda konuştuğumuzu açıklama...' Ben onu şöyle duydum. Doğru mu bilmiyorum. Dursun Özbek'in, 'Biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz çünkü durum çok kötü. İçeriden de çok baskı var. Bize yardım et, destek çık' dediği söyleniyor. Derler ki 'Erman Toroğlu yalan söylüyor', olabilir. İnşallah bu sözler doğru değildir. Bir kulüp başkanı bunu söyleyemez" demişti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Büyük ses getiren bu sözler sonrası dün ifadesi alınan Erman Toroğlu, iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığı, duyuma dayalı bilgiler edindiği ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediği beyanında bulundu. Mahkemeye sevk edilen Toroğlu, yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza atma şartıyla adli kontrol tedbiri ile serbest kaldı.