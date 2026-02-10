Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Chaves ile yollar ayrıldı!
Giriş Tarihi: 10.02.2026 19:11

Fenerbahçe'de Chaves ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe, sezon başında kadroya dahil edilen Arjantinli kaleci Abigail Paola Chaves ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA
Fenerbahçe’de Chaves ile yollar ayrıldı!
  • ABONE OL

Fenerbahçe Kulübü, kadın futbol takımının Arjantinli kalecisi Abigail Paola Chaves'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı'mızın formasını terleten Abigail Paola Chaves ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne dek verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Chaves, Fenerbahçe formasıyla Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 3 maçta kaleyi korudu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Chaves ile yollar ayrıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz