FIFA kokartı takacak hakemler belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Merkez Hakem Kurulu Kokart Töreni, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun katılımıyla düzenlenen törende hakemlere yeni kokartları takdim edildi.

01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olacak ve FIFA tarafından onaylanan listede şu isimler yer aldı:

FIFA HAKEMİ: Halil Umut Meler, Gamze Durmuş Pakkan, Atilla Karaoğlan, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, Ozan Ergün, Melek Dakan, Asen Albayrak ve Hatice Aydın

FIFA YARDIMCI HAKEMİ: Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral, Anıl Usta, Furkan Ürün, Murat Tuğberk Curbay, Bersan Duran, Gökhan Barcın, Murat Altan, Arzu Görgün, Merve Turan, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa

FIFA VİDEO YARDIMCI HAKEMİ: Onur Özütoprak, Kadir Sağlam, Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan ve Ömer Faruk Turtay

FIFA FUTSAL HAKEMİ: Hakan Tezcan, Fatma Özlem Tursun, Uğur Çakmak, Ayberg Öz ve Muhammed Furkan Sağlam

FIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMİ: Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok ve İdris Yavuz.