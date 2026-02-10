Hakemliği bırakan Arda Kardeşler’in yeni hedefi şaşırttı! Futboldan vazgeçmiyor…
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı sonrası hakemliği bırakan Arda Kardeşler, kariyerine futbolcu menajeri olarak devam etme kararı aldı.
Trabzonspor-Gaziantep FK maçında verdiği kararla gündeme oturan Arda Kardeşler, hakemliği bırakmıştı. Salim Manav'ın haberine göre; Kardeşler'in kariyerine futbolcu menajeri olarak devam etme kararı aldığı belirtildi.
