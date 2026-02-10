İşte konuşulan penaltı kararı

Fenerbahçe 15. dakikada penaltı kazandı. Gençlerbirliği ceza sahası içinde topla buluşan Talisca, şutunu çekerken rakipten seken top, kırmızı-siyahlı futbolcu Zan Zuzek'in eline geldi. Ali Şansalan oyunu devam ettirirken VAR uyarısıyla pozisyonu monitörde izledi ve sonra da penaltı kararı verdi. Gençlerbirliği takımı, "Top kısa mesafeden geliyor, penaltı olmamalıydı" görüşünü savunsa da karar değişmedi. Sosyal medyada da bu pozisyonda kararın ne olacağı yönünde futbolseverler görüş ayrılığına düştü.