Manchester United’ın galibiyet serisini West Ham bitirdi!

Manchester United, Premier Lig 26. hafta maçında West Ham United'a konuk oldu. Londra'da oynanan mücadele, Soucek ve Sesko'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Teknik direktör Michael Carrick ile Manchester City, Arsenal, Fulham ve Tottenham'ı mağlup eden Manchester United, bu sonucun ardından 4 maçlık galibiyet serisini sürdüremedi.

44 puana yükselen Manchester United, gelecek hafta Everton'a konuk olacak. 26 puana sahip West Ham United ise Bournemouth'u konuk edecek.

İŞTE GECENİN DİĞER SONUÇLARI:

Chelsea - Leeds United: 2-2

Everton - Bournemouth: 1-2

Tottenham - Newcastle United: 1-2