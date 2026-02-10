Nereden nereye!

Yeni transferleriyle çıktığı Alanyaspor karşısında erken yediği iki golle geriye düşüp sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, defansta yaşadığı krize çare bulamıyor. Siyah-beyazlılar, bu sezon 21 maçta 37 gol atarken, geçen sezon aynı dönemde attığı 31 golün üzerine çıktı. Ancak Kartal, 2024- 25 sezonunda Süper Lig'de ilk 21 maçta kalesinde 21 gol görmüştü. Bu sezon ise bu sayı 27'ye yükseldi. Sadece 5 karşılaşmada ağlarını düşürmeyen Beşiktaş, 27 sayısıyla ligde en fazla gol yiyen 9. takım oldu. Bu alanda puan tablosunda ilk 10 sırada ise Gaziantep FK'nın (34) ardından 2. sırada.

SADECE 1 KEZ AYNI DÖRTLÜ OYNADI!

Savunmada ciddi istikrarsızlık yaşayan siyah-beyazlılar, bu sezon sürekli olarak değişime gitse de istediği 4'lüyü bulamadı. Yalçın'ın ekibi, geride kalan 21 maçta performans düşüklükleri, uyumsuzluk, cezalar, sakatlıklar derken sadece bir defa bir önceki haftanın aynı savunma dörtlüsüyle maça çıktı. Beşiktaş, 6. haftada Kocaelispor'a karşı sahaya sürdüğü defans hattını bir sonraki hafta Galatasaray derbisinde de kullandı.

KORE BOĞASI MANŞETLERDE!

BEŞİKTAŞ formasıyla çıktığı ilk maçta bir penaltı kazandıran, röveşatası ile de unutulmaz bir gole imza atan Hyeon-gyu Oh, ülkesi Güney Kore'de manşetleri süsledi. Oyuncunun 90 dakika sahada kalarak etkileyici performans sergilediğine vurgu yapılırken, şu ifadeler kullanıldı:

INTERFOOTBALL: Vay canına! Beşiktaş'ın en yüksek üçüncü transfer ücretiyle ( 14 milyon Euro) gelen Oh Hyeon-gyu, inanılmaz... İlk maçında muhteşem bir röveşata golü attı.

SPORTS CHOSUN: Kore futbolunun en büyük yıldızı, 'Kore Boğası' İstanbul'da sahneye çıktı. Röveşata golüyle eşitliği sağladı ve penaltı kazandırdı.

SPORTS SEOUL: İlk maçında röveşatasıyla Beşiktaş'ı büyüleyen Oh Hyeon-gyu'nun çılgın performansı.