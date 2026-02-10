Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Tek gol yediğimiz için şanslıyız" dedi. İtalyan hoca, yeni yıldızı Kante ile ilgili "Kante'yi çok iyi buldum. Başlangıç yapmak için kolay bir maç değildi ama onun adına mutluyum. Ona sordum ve 'Mutluyum" dedi. O mutluysa, ben de mutluyum" ifadelerini kullandı.

TRABZON DA YARIŞTA

Trabzonspor maçına da değinen Tedesco, "Zor maç olacak. Sadece iki takımın adı geçiyor mücadelede ama Trabzonspor'un da adının geçmesi gerekiyor. Şampiyonluk yarışında 3 takım var. Çok iyi iş çıkarıyorlar. İyi bir teknik direktörleri ve oyuncuları var" diye konuştu. Asensio'yu da verek, "Üst düzey bir oyuncu. Dünya Kupası'nda olmak için tüm kaliyete sahip. Başkan Sadettin Saran ise "Karakterli ve mücadeleci bir takımımız var. Tekmeye kafa atan bir takım kurduk. Gidişattan memnunuz" yorumunu yaptı.

KANTE NE YAPTI?

F.bahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, dün sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkarken 11'de yer aldı. 62 dakika sahada kalan 34 yaşındaki orta saha, etkili bir görüntü sergileyemedi. 37 kez topla buluşurken 32 pasında 26 isabet buldu. Tek şutunu ceza sahası dışından atarken isabetsiz olarak kayıtlara geçti. Girdiği 2 ikili mücadelenin 2'sini de kazanan Kante, 8 top kaybı yaşadı. 1 kez de başarısız top kontrolü gerçekleştirdi.