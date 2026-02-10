Özel fotoğrafçısı da transfer oldu!

Napoli'de sorunlar yaşayan Noa Lang, Galatasaray'da temiz bir sayfa açtı. Hocası Okan Buruk'la iyi bir ilet-i şim kuran Noa Lang, kendisine duyulan güvene sergilediği performansla cevap verdi. İstanbul'daki maçlara yurt dışından özel fotoğrafçısını getiren 26 yaşındaki yıldız oyuncu, kariyer planını Galatasaray'a göre yapıyor.Satın alma opsiyonu 30 milyon Euro olan Noa Lang'a 2 milyon Euro kiralama bedeli ödendi.