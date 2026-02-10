Rekora kilitlendi

Trabzonspor'da bu sezon lige damga vuran isimlerin başında gelen Ernest Muçi, kariyer rekoruna doğru hızla ilerliyor. Bordo-mavili forma altında Süper Lig'de 9, Türkiye Kupası'nda ise 3 gole imza atan Arnavut yıldız, toplamda 12 gol ve 4 asistlik performansıyla takımın hücum yükünü sırtlayan isimlerden biri oldu. Trabzonspor'da adeta yeniden doğan 24 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'taki iki sezonda oynadığı 61 maçta ürettiği 11 gol, 4 asistlik performansı şimdiden geride bıraktı. Gözünü ise kişisel rekoruna dikti. Muçi, kariyerinde bir sezonda attığı en yüksek gol sayısına 2023-2024'te Legia Varşova ve Beşiktaş formalarıyla toplam 13 golle ulaşmıştı. Yetenekli oyuncu, bir kez daha ağları havalandırması halinde bu rekoru egale edecek. Tecrübeli futbolcu, hedefine Fenerbahçe maçında ulaşmayı çok istiyor.

FORMUNUN ZİRVESİNDE

Beşiktaş'tan kiralık olarak gittiği Trabzonspor'da yeniden formunun zirvesine çıkan Ernest Muçi, son oynanan Samsun maçında Onuachu'ya asist yapmış, penaltıdan da bir gol kaydetmişti.

BİLETLERE HÜCUM!

Trabzonspor'da 14 Şubat Cumartesi günü Papara Park'ta Fenerbahçe ile oynanacak zorlu maçın biletleri dün satışa çıkarıldı. Yönetimin rekor fiyat artışıyla bin 750 TL ile 20 bin TL arasında satışa sunduğu biletlere taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Gişelerin önünde uzun kuyruklar oluşurken, zirve yarışında iki takım açısından da büyük öneme sahip olan mücadelede tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.