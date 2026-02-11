Altınordu’da Yusuf Şimşek imzayı attı

Önceki hafta Altay'dan ayrılan teknik direktör Yusuf Şimşek, imza attıktan sonra yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A takım teknik direktörlük görevi için Yusuf Şimşek ile anlaştık. Kendisine hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Teknik patron Yusuf Şimşek'in ekibinde takım antrenörü olarak Cevdet Göç, Yaşar Işık ve Engin Çatır'ın yer alacağı, atletik performans antrenörünün Evrensel Heper, kaleci antrenörünün ise Adem Akbel olacağı bildirildi. Yusuf Şimşek, hafta sonu deplasmanda oynanacak Beyoğlu Yeni Çarşı maçında yeni takımının başındaki ilk sınavına çıkacak.