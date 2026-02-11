Brezilya ekibinden Fred açıklaması: "Kapımız sonuna kadar açık"

Ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilen Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred hakkında çarpıcı bir açıklama geldi.

Atletico Mineiro Futbol Direktörü Paulo Bracks, HG Play kanalına verdiği röportajda Fenerbahçe forması giyen Fred ile temas kurduklarını ifade ederken, mevcut transfer döneminde resmi bir müzakere sürecinin olmadığını aktardı.

Fred'i istediklerini belirten Bracks, transferin önündeki en büyük engelin oyuncunun sarı-lacivertli kulüple devam eden sözleşmesi olduğunu söyledi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile Haziran 2027'ye kadar kontratı bulunuyor.

"KAPIMIZ SONUNA KADAR AÇIK"

Bracks açıklamasında, "Görüşmelerimiz oldu. Gelmesini çok isterdim, hala istiyorum. Ancak orada oynuyor ve sözleşmesi var. Bu hem kulübün hem de benim hayalim. Mevcut kontratı nedeniyle şu an için bu transferi gerçekleştiremedik. Kapımız ona sonuna kadar açık. Belo Horizonte ve kulüple güçlü bağları var. Bana kalsa çoktan burada olurdu." dedi.