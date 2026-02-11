Esra Arıkboğa: "İnşallah yakın zamanda Süper Lig'de kadın bir hakemi sahada görebileceğiz"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen 2026 FIFA kokart töreniyle FIFA yardımcı hakemi kokartı alan Esra Arıkboğa, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. FIFA kokartını takmanın gururunu yaşadığını dile getiren Arıkboğa, "Tüm hocalarımızla birlikte 2026 yılı FIFA kokartını taktık. Çok mutluyum. Yeni sezonda tüm hakem arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım ülkemizi en iyi şekilde temsil edebiliriz" ifadelerini kullandı.



"İnşallah yakın zamanda Süper Lig'de kadın bir hakemi sahada görebileceğiz"

Kadın hakemlere yönelik verilen desteğin sahaya da yansıdığını vurgulayan Esra Arıkboğa, "Federasyon Başkanımız, Merkez Hakem Kurulu Başkanımız ve değerli hocalarımız kadın hakemlere ciddi anlamda destek veriyor. Bu desteği gerçekten güçlü bir şekilde hissediyoruz. Şu anda erkek koşusu koşmamıza rağmen üst liglerde maçlara çıkıyoruz. Ben de 2. Lig'de görev alıyorum ve bunun devamının geleceğine inanıyorum. İnşallah yakın zamanda Süper Lig'de kadın bir hakemi sahada görebileceğiz" diye konuştu.



"Ben de en üst seviyelerde olmak istiyorum"

Hedeflerine adım adım ilerlediklerini belirten Arıkboğa, "Ben de en üst seviyelerde olmak istiyorum. Bunun için çok çalışıyoruz, emek veriyoruz, kendimizden fedakarlık yapıyoruz. Antrenmanlarımıza daha iyi adapte oluyoruz. Erkek koşusu koşuyoruz ve koşmak zorundayız. Çünkü ligimizin temposu bunu gerektiriyor. Oyun çok hızlı ve bu nedenle erkek derecelerinde koşmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.



"Ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

FIFA yardımcı hakemi olarak Dünya Kupası'nda görev almanın en büyük hayali olduğunu paylaşan Esra Arıkboğa, "Ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. En yakın hedefim ise Süper Lig'de maç yönetmek" şeklinde konuştu.

