Fenerbahçe’den Ademola Lookman transferine ilişkin açıklama!

"BORCU TEK SEFERDE KAPATTIK"

"Biz göreve gelmeden önce hep şunu söyledik: 'Fenerbahçe'nin bir borç sorunu yoktur. Fenerbahçe'nin nakit akış problemi vardır.' diye bahsettik. Biz geldiğimiz dönemde bankalara yaklaşık 4,5 milyar TL civarında ana para artı birikmiş faiz borcumuz vardı. Son iki yılda, 2024-25 döneminde bizim bankalara ödediğimiz salt faiz yükü 73 milyon euro. Dolayısıyla bunun çok büyük bir yük olduğunu düşündük. Bu yükten kurtulduğunuz zaman Futbol A.Ş'nin bilançosu gelişecek, biz faiz yükünden kurtulacağız, daha sade daha anlaşılabilir ve daha kudretli bir bilanço haline dönüşecektik. Göreve geldikten kısa bir süre sonra 25 ekim tarihinde kongre üyelerimizden bu konularda adım atmaya dair yetki aldık. Yine çok kısa bir süre içinde arakadaşlarımızın da katkılarıyla yaklaşık 3 ay sonra sermaye artışını tamamladık. Fenerbahçe'nin sermayesi 5 milyar TL arttı. Biz toplamda 10 milyar liralık sermaye artışı yaparak kulübümüzün bankalara olan borcunun tamamını tek seferde kapattık!"

"Bugün itibariyle Fenerbahçe'nin hiçbir bankada hiçbir ipoteği, rehni, temliği bulunmamaktadır. Bütün gayrimenkullerimizin üzerindeki ipotekler kaldırıldı. Bütün hisselerimizin üzerindeki temlikler kalktı. Bankalar Birliği'nden çıkmadan önce gelirlerimizin yüzde 50'si, bankalara gidiyordu. Şu an Fenerbahçe'nin gelirlerinin tamamı Fenerbahçe'ye akıyor. Orada güzel bir süreç yönetildi. İnce ince, adım adım ve başarıyla tamamlandı. Bu süreci tamamlayamayan halka açık spor kulüpleri de var. Bizden çok önce tamamlayanlar da var. Biz dedik ki, 'Biz geldikten sonra, Fenerbahçe faiz yüküyle yoluna devam etmesin'. Bugün itibarıyla Fenerbahçe'nin hiçbir bankaya bir tek lira borcu yoktur."

"Biz yaptığımız işlerin reklamını yapmak değil de, dikkat ederseniz kulübümüz sade bir açıklama yaptı. Ama camia nezdinde bunun mutluluğunun yaşanmasını istiyorum. Biz bunları yaparken, bana iletilen yazılar, sosyal medya paylaşımları beni çok rahatsız etti. Bu kadar büyük bir başarı varken bunun tam aksi ve takım bir havaya girmişken, transfer süreci tamamlanmışken, camia bütünleşmişken bunların yapılması hiçbir şekilde iyi niyetle bağdaştırılmaz. Düz kötülük bu! Camiamız şunu bilsin, Fenerbahçe'nin bugün finansal özgürlüğü, elinden geldiği kadar, olabildiğince sağlanmış vaziyette. Banka borcumuz bulunmamakta, faiz giderimiz bulunmamakta, mevcut şartları buna göre yöneteceğiz."

"Ekim 2025 Mayıs-2026 arasındaki Fenerbahçe'nin nakit akış tablosu eksi 190 milyon euro. Biz bunu bilerek geldik. Biz bu süreci yönettik ve 4.5 aylık süreçte ödemelerde hiçbir gecikme yaşanmadı. Bunlar konuşulmazken, suni gündemler yaratılarak alakasız konular camianın önüne seriliyor. Kritik bir maç öncesinde camiayı tekrar kasvetli havaya sokmaya çalışmak, belirli sosyal medya kullanıcılarının zarar vermeye çalıştıkları bir süreç. Gelecekteki Passolig anlaşmasının kırdırılması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu, açıkça söylenmiş bir yalandır."

"BİZ BUNU BİLEREK GELDİK"

"Bugün itibarıyla Fenerbahçe'de kimsenin gecikmiş alacağı yoktur. Vadesi geçmiş 1.4 milyar TL alacakları da ödedik. Geldiğimizden beri 54 milyon euro bonservis bedeli ödedik. Hiç şikayet etmedik. Çünkü seçilmeden önce sabır ve süre istemiyoruz dedik. Şikayette bulunmadık, kimseden merhamet de dilemedik. İşimizi yaptık. Ama çarpıtılma yapılırsa bize de cevap hakkı doğuyor. O yüzden herkes aklını başına toplasın, gerçeklerle yüzleşsin. İnsanda utanma duygusu olmalı. O zaman özür dilemen gerekir. Yanlış anlaşılmışım dersin veya düz yalan söylüyorsun. O zaman biz düzeltiriz."