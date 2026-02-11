Ligin en iyi hücum ikilisi!

Bu sezon evinde kaybetmeyen (6G/4B) Trabzonspor, Süper Lig'in yenilgisiz tek ekibi Fenerbahçe karşısında gol ayaklarına güveniyor. 18 maçta 15 gol-1 asistle oynayan ve gol krallığı yarışında zirvenin sahibi olan Paul Onuachu ile takımı 9 gol-3 asistle sırtlayan Ernest Muçi, Fırtına'nın zorlu mücadelede en büyük kozu olacak. Bordo-mavililer, Nijeryalı yıldızının golleriyle 17 puanı hanesine yazdırırken, Arnavut futbolcu da 9 golle 9 puanlık katkı verdi.

TALİSCA-ASENSİO VE İCARDİ-OSİMHEN'İ GEÇTİLER

Trabzonspor, 21. haftalık bölümde 41 gol attı. 24 gol ve 4 asistle 28 skor katkısı Onuachu ile Muçi'den gelirken bordo-mavililer hücum ikilisi verimliliğinde listenin ilk sırasında yer aldı. Fenerbahçe'de Talisca- Asensio ikilisi 21 gol ve 10 asistle toplam katkıda yüksek sayıya ulaşsa da skor katkısı başına süre ortalaması 127 dakikada kaldı. Galatasaray'da ise İcardi- Osimhen ikilisi 19 gol ve 1 asist üretti. Beşiktaş'ın, ayrılan Abraham ile El Bilal Toure'den oluşturduğu hücum ikilisi, ligde 12 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.



ZUBKOV'DAN FATİH TEKKE'YE: OYNAMAK İSTİYORUM HOCAM

Sakatlığı nedeniyle geçen hafta Samsunspor maçında forma giyemeyen Oleksandr Zubkov'un, Fenerbahçe karşılaşmasına yetiştirilmesi için yoğun tedavi uygulanıyor. 29 yaşındaki Ukraynalı sağ kanada bugün ya da yarın MR çekilecek. Teknik heyet gelecek sonuçlara göre karar verecek. Zubkov dev maçta oynamak istediğini hocasına bildirdi.

DEV MAÇA SCOUT YAĞMURU

F.BAHÇE ile cumartesi günü oynanacak dev maçta, Trabzonspor'un futbolcuları için scoutlar tribünde yer alacak. Muçi için 2 İngiliz takımının tribünde yer alacağı belirtildi. Ayrıca Oulai ve Batagov için de 4 scout ekibi görev başında olacak. Rakip takım taraftarının alınmayacağı maçta biletler tamamen bitti. En ucuz bilet 1750 TL olsa da taraftar takımına destek için görevini yaptı. Maç kapalı gişe oynanacak.