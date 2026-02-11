Mustafa Dalcı’dan büyük sürpriz! 4-1 mağlup ettiği takımla anlaştı

Maçın ardından statta sürpriz şekilde görevi bırakan deneyimli teknik direktörün bu karşılaşmada farklı mağlup ettikleri son rakibi Boluspor'la anlaşma sağladığı ifade edildi.

SON MAÇINDA YENDİĞİ TAKIMLA ANLAŞTI

Manisa FK'nın başında çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak takımı düşme potasından çıkarıp Play-Off yarışına dahil eden Mustafa Dalcı'nın hafta sonuna kadar Boluspor'la resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Dalcı'nın istifasının ardından hiçbir resmi açıklama yapmayan yönetimin ise yeni teknik direktör arayışlarına başladığı ifade edildi. Bu hafta sonu Esenler Erokspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek siyah-beyazlıları sahaya altyapı çalıştırıcılarının çıkaracağı ifade edildi.