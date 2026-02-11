Oğulcan Ülgün için çarpıcı yorum: “Teşekkür edilmeli…”

SABAH Spor yazarları Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni mağlup ettiği maçta Oğulcan Ülgün'ün yaptığı fair-play hareketini değerlendirdi. İşte o sözler...

MURAT ÖZBOSTAN: Fenerbahçe- Gençlerbirliği maçında Oğulcan'ın Mert sakatken atak pozisyonunda durması, haftanın en çok konuşulacak olayı oldu. Oğulcan'ın mutlaka fair-play ödülü alması gerektiği belirtiliyor. Siz neler söylersiniz Kadıköy'de yaşanan bu an için?

AHMET ÇAKAR: Tartışmasız, yüzde 100 fair-play ödülü alması lazım. Bizim ligimizde her kademede ağır rezillikler yaşanıyor. Yıllardır da bunu görmemiştik ama Oğulcan'ın yaptığı hareket kesinlikle bu ödüle layık.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Bizde maçlar çok gerilimli olduğundan, sosyal medya olayından, yönetici ve teknik adamların beyanatlarından fair-play olaylarına çok ender tanık oluyoruz. Oğulcan'ı kutluyorum.

GÜRCAN BİLGİÇ: Bu zamanda oyuncuların aldatma üstüne projeler yaptığı maçları izlerken, Oğulcan'ın hareketi inanılmaz. Annesi ve babasını tebrik edelim, böyle bir evlat yetiştirdikleri için. Bu hareket sonuca etki etmedi ama genç bir futbolcu, vizyon maçında atacağı bir gol ile kariyerini değiştirebilecekken, topa bastı ve arkadaşına baktı. Peki Mert Müldür ne yaptı? Oğulcan yerdeyken atağı devam ettirdi. Endüstriyel futbolun içinde açan bir çiçek bulduk Oğulcan gibi. Başkaları onu enayi olmakla da eleştirecektir. Farklı olmanın tadına varsın, çizgisinde kalsın. İnşallah başarır.

HERKES OĞULCAN ÜLGÜN'Ü KONUŞTU

F.Bahçe maçında Gençlerbirliği'nden Oğulcan Ülgün, kaleci ile karşı karşıya kalacağı pozisyonda sakatlanıp yerde yatan Mert Müldür'ü görünce durdu ve oyun devam etmedi. Oyuncunun fairplay örneği bu hareketi tribünlerden alkış aldı