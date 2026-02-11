Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Oosterwolde, Tedesco'nun vazgeçilmezi oldu!
Giriş Tarihi: 11.02.2026 17:01

Oosterwolde, Tedesco'nun vazgeçilmezi oldu!

Fenerbahçe’nin bu sezon en istikrarlı oyuncularından biri Jayden Oosterwolde, tam 33 maçta forma giydi. Oosterwolde, Tedesco'nun vazgeçilmezlerinden oldu.

Oosterwolde, Tedesco’nun vazgeçilmezi oldu!
  • ABONE OL

Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de 11'in değişmez isimlerinden biri de Jayden Oosterwolde oldu.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun en fazla şans verdiği futbolculardan olan Hollandalı oyuncu, forma giydiği 33 maçın 32'sine 11'de başladı.

Ligde maç başına 3,2 top çalmayla oynayan 24 yaşındaki futbolcu, ortalama bir defa da pas arası yaptı. Her maç ortalama 3 kez topu takımına kazandıran stoper oyuncusu, 2,9 kez de tehlike engelledi.

Ligde oynadığı maçlarda kendi yarı sahasında yüzde 95 pas isabetiyle oynayan Oosterwolde'nin rakip sahadaki oranı ise yüzde 83. (TRT Spor)

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Oosterwolde, Tedesco'nun vazgeçilmezi oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz