Oosterwolde, Tedesco’nun vazgeçilmezi oldu!

Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de 11'in değişmez isimlerinden biri de Jayden Oosterwolde oldu.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun en fazla şans verdiği futbolculardan olan Hollandalı oyuncu, forma giydiği 33 maçın 32'sine 11'de başladı.

Ligde maç başına 3,2 top çalmayla oynayan 24 yaşındaki futbolcu, ortalama bir defa da pas arası yaptı. Her maç ortalama 3 kez topu takımına kazandıran stoper oyuncusu, 2,9 kez de tehlike engelledi.

Ligde oynadığı maçlarda kendi yarı sahasında yüzde 95 pas isabetiyle oynayan Oosterwolde'nin rakip sahadaki oranı ise yüzde 83. (TRT Spor)