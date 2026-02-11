Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ronaldo krizi derinleşiyor!
Giriş Tarihi: 11.02.2026

DÜNYA yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgili Suudi Arabistan'da çıkan kriz giderek genişliyor. Karim Benzema'nın Al-Hilal'e transfer olmasını 'adil rekabete uygun değil' görüşüyle istemeyen Portekizli forvet, bu takviyenin gerçekleşmesinden sonra lig yönetimine tepki göstererek maçlara çıkmamaya başlamıştı. Takımı Al-Nassr'ın iki karşılaşmasında da oynamayan Ronaldo'ya, teknik direktörü Jorge Jesus'tan destek geldi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jesus ile kontrat uzatmak isteyen Al-Nassr, ummadığı bir yanıt aldı. Tecrübeli hoca, imza atması için 41 yaşındaki yıldızının takımda kalmasını şart koştu. Verilecek karar merakla bekleniyor.
