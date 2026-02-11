Fatih Tekke’nin İstanbul karnesi pekiyi!

Ligde Galatasaray'ın 7, Fenerbahçe'nin de 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, Tekke idaresinde İstanbul ekipleri ile bu sezon oynadığı maçlarda sadece bir kez sahadan puansız ayrıldı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 8 müsabakaya çıkan Karadeniz ekibi, bu mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek söz konusu rakipleri karşısında ilk maçından galibiyetle ayrılırken 5. haftada uzun süre 10 kişi oynadığı müsabakada Fenerbahçe'ye İstanbul'da 1-0 mağlup oldu.
Ligin 7. haftasında konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, 10. haftada sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, 11. haftada Galatasaray ile dış sahada 0-0 berabere kaldı. 13. haftada RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yenen Trabzonspor, 16. hafta Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Bordo-mavili takım, son olarak da ligin 19. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.
45 PUANIN 17'SİNİ İSTANBUL TAKIMLARINDAN ALDI
Trabzonspor, ligde İstanbul takımları karşısında hanesine 17 puan yazdırırken 7 puan yitirdi.
Ligde 45 puanı bulunan Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı maçlarda puanlarının yüzde 37,7'sini elde etti.
2 PUAN VE GOL ORTALAMASI
Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında bu sezonki 8 karşılaşmada 2,12 puan ortalaması tutturdu.
Karadeniz ekibi, söz konusu müsabakalarda 16 gol atarken maç başına da 2 gol ortalaması yakaladı.