Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Onuachu idmana çıktı!
Giriş Tarihi: 11.02.2026 16:01

Trabzonspor'da Onuachu idmana çıktı!

Trabzonspor'un Samsunspor ile ligde oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 gün dinlendirilen golcü oyuncu Onuachu bugünkü antrenmanda yer aldı.

AA
Trabzonspor’da Onuachu idmana çıktı!
  • ABONE OL

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Papara Park'ta Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, ısınma çalışması yaptı. İdman, rondo ve taktik çalışmayla sona erdi.

ONUACHU İDMANDA

Hafta sonu Samsunspor ile oynanan lig maçında yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle 2 gün dinlendiren golcü oyuncu Paul Onuachu da antrenmanda yer aldı ve takımla çalıştı.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da Onuachu idmana çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz