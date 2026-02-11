Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi taraftara uyarı!
Giriş Tarihi: 11.02.2026 15:31

Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi taraftara uyarı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi taraftara uyarılarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'i konuk edecek olan Trabzonspor, maç öncesi stadyuma giriş ve ulaşım süreçleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, maça gidecek taraftarların stadyuma giriş ve ulaşım süreçlerinin sağlıklı ilerleyebilmesinin önemine işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzun kuyruklar ve gecikmeler yaşanmaması adına stadyuma erken saatlerde gelinmesi önem arz etmektedir. Başkasına ait Passolig kartı ile stadyuma giriş kesinlikle mümkün olmayacaktır. Emniyet birimleri bu karşılaşma öncesinde başkasının Passolig'i ile stadyuma girişi konusunda özel ve sıkı tedbirler uygulayacaktır. Trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşımda aksaklık yaşanmaması adına mümkün mertebe şahsi araçlar yerine belediyenin belirlediği ortak alanlardan hareket eden toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi rica olunur."

