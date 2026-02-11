Türbülanstan çıktık

Merkez Hakem Kurulu kokart töreni dün Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Hakemleri FIFA Kokartı için tebrik eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, son dönemde gerçekleştirilen çalışmaların da önemine şu sözlerle vurgu yaptı: "Pırıl pırıl gençler var. Olimpiyat'a, Dünya Kupası'na bakın her şey adalet. Yapılan işin doğru olduğunu, adaletin gerçekleştiğini görünce seyircisi, futbolcusu, yöneticisi saygı duyuyor. En önemli mühür ve gerçek bu. Tılsımlı söz. Verdiğiniz kararlarda vicdanen adaleti tesis ettiğinize inanıyorsanız sorun yok. Kasıt varsa, eyyam varsa, başka bir şey varsa sorun var demektir. TFF başkanımızın dirayeti, desteklerle bir türbülanstan çıktı Türk hakemliği. Sahanın içinde hakim sizsiniz."

2026'DA FIFA KOKARTI TAKACAK HAKEMLER

FIFA Hakemi: Halil Umut Meler, Gamze Durmuş Pakkan, Atilla Karaoğlan, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, Ozan Ergün, Melek Dakan, Asen Albayrak, Hatice Aydın.

FIFA Yardımcı Hakemi: Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral, Anıl Usta, Furkan Ürün, Murat Tuğberk Curbay, Bersan Duran, Gökhan Barcın, Murat Altan, Arzu Görgün, Merve Turan, Ayşenur Karakoç, Esra Arıkboğa.

FIFA Video Yardımcı Hakem: Onur Özütoprak, Kadir Sağlam, Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan, Ömer Faruk Turtay.



DOĞRU DUVAR YIKILMAZ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dürüstlük ilkesi ile yola çıktıklarını söyledi. Herkesi hakemlere desteğe davet eden Hacıosmanoğlu, "Göreve başladığım ilk günden bu yana hakemlerimize 'Kuralları adil şekilde uygulayın, yanınızdayız' dedik. Doğru duvar yıkılmaz. Dürüstlük bir mesleğin olmazsa olmazıdır. Talimatlara aykırı şekilde hakemlik erdemiyle örtüşmeyen davranışlarda bulunma gafletine düşenlerle yollarımızı ayırdık. MHK Başkanımız Ferhat Gündoğdu ve ekibinin, yoğun çalışmaları ve kıymetli hakemlerimizin de başarılı performanslarıyla bu yıl sayıyı daha da artıracaklarını düşünüyoruz" dedi.