Yeni Malatyaspor’dan yeniden yapılanma açıklaması!

Yeni Malatyaspor İkinci Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Aksoğan, 8 Aralık 2025 tarihinde oynanan müsabaka sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bahis olaylarına ilişkin başlatılan disiplin ve soruşturma süreci kapsamında kulübün önemli yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Süreç içerisinde bazı futbolculara farklı sürelerde hak mahrumiyeti cezaları verildiğini ifade eden Aksoğan ayrıca 5 oyuncunun sakatlık yaşadığını ve bu gelişmelerin kadro planlamasını ciddi şekilde olumsuz etkilediğini söyledi.

KADRO YETERSİZLİĞİ

Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bazı futbolcuların sözleşme feshi ya da farklı sebeplerle kulüpten ayrılmak zorunda kaldığını aktaran Abdullah Aksoğan, kadro yetersizliği sebebiyle takımın bazı müsabakalara çıkamadığını ve sportif sonuçlar neticesinde Yeni Malatyaspor'un bir alt lige düştüğünü kaydetti.

5 İSİMLE YOLLAR AYRILDI

Kulüp yönetimi olarak Sportif Direktör Sinan Alkış, Teknik Direktör Cemil Tonguç ve teknik ekiple birlikte kapsamlı değerlendirme toplantıları gerçekleştirdiklerini belirten Aksoğan, futbolcuların, teknik ekibin ve kulüp çalışanlarının yanında olduklarını söyledi. Ara transfer döneminde kadro planlaması kapsamında bazı tasarruflarda bulunulduğunu belirten Abdullah Aksoğan; Osman Katipoğlu, Berat Yaman, Çınar Yıldızlı, Kürşad Yılmaz Selamoğlu ve Ömer Çağrı Ataş ile yolların ayrıldığını açıkladı.

BAZI İSİMLER KİRALIK GÖNDERİLDİ

2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar bazı oyuncuların da farklı kulüplere kiralandığı ifade edildi. Ferhat Canlı ve Muhammet Emin Taştan'ın Denizli İdman Yurdu'na, Burak Efe Yaz'ın Polatlı 1926 Spor'a, Muhammed Emir Ulusoy'un Bulancak Spor'a, Erhan Açıkgöz ve Miraç Küçük'ün Malatya Yeşilyurt Spor'a, Murat Şamil Güler'in ise Malatya Battalgazi Spor'a ücret alınmaksızın kiralandığı bildirildi. Enes Nas'ın da 450 bin TL yetiştirme bedeli karşılığında Karacabey Spor Kulübü'ne verildiği açıklandı.

GENÇ OYUNCULAR İÇİN ŞANS

Yeni Malatyaspor'un sportif yapılanması ve gelecek planlaması doğrultusunda genç oyunculara ağırlık verdiğini aktaran Abdullah Aksoğan; Muhammed Göktürk Gök, Kemalcan Esen, Talha Garip, Talha Buluş, Eray Şişman, Kerem Altunışık, Ekrem Anuk, Onur Nazlı, Utku Esad Coşkun, Mustafa Tatar, Ahmet Barman, Mehmet Veysi Yılmaz, Cemil Semih Uğur ve Emirhan Yılmazer'in profesyonel sözleşme sürecine dahil edildiğini kaydetti.

Kulübün genç ve gelişime açık futbolcularla güçlü bir sportif yapı oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Aksoğan, 30 Mart 2026 tarihinde Sportif Direktör Sinan Alkış ve Teknik Direktör Cemil Tonguç'un katılımıyla ülke genelinde futbolcu izleme, takip ve tarama seçmeleri gerçekleştirileceğini ifade ederek seçmelerin ardından tesislerde antrenman programının başlayacağı kaydetti.

Abdullah Aksoğan ayrıca Elit Lig U14 ve U15 takımlarının müsabaka ve çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini belirterek, zorlu süreçte onurlu duruş sergileyen sözleşmeli futbolculara da teşekkür etti.