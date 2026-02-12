Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 1. Lig'de 25. hafta heyecanı yarın başlayacak!
Giriş Tarihi: 12.02.2026 10:31

1. Lig'de 25. hafta heyecanı yarın başlayacak!

Trendyol 1. Lig'de 25. hafta heyecanı, yarın saat 13.30'da oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor maçıyla başlayacak.

AA
Trendyol 1. Lig'de 25. haftanın perdesi yarın açılacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Alagöz Holding Iğdır FK, Eminevim Ümraniyespor'u ağırlayacak. Iğdır Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 25. haftanın programı şöyle:

Yarın:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor (Iğdır Şehir)

17.00 Boluspor-Atakaş Hatayspor (Bolu Atatürk)

20.00 Esenler Erokspor-Manisa FK (Esenler Erokspor)

20.00 Arca Çorum FK-İstanbulspor (Çorum Şehir)

14 Şubat Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Adana Demirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Bandırmaspor-Serikspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)

15 Şubat Pazar:

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor (Diyarbakır)

19.00 Atko Grup Pendikspor-SMS Grup Sarıyer (Pendik)

