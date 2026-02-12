14 yıllık rekoru kırdı Benzema’yı unutturdu

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

.Bahçe'den Al-İttihad'a giden Youssef En-Nesyri, takımınınFaslı forvet,Al-İttihad'ın Asya Şampiyonlar Ligi tarihindeki en hızlı golünü kaydedip bu alanda 14 yıllık rekoru tarihe gömdü. Tecrübeli golcü, manşetleri süslerkenFas basınından Mountakhab, "Youssef En-Nesyri büyük etki yarattı: Gol ve asist" yorumunu yaptı. Le360 Sport ise "En-Nesyri, Al-İttihad'daki ilk maçında Al Gharafa'ya karşı ezici bir zafer elde etti" değerlendirmesinde bulundu.