Avrupa Süper Ligi başlamadan dağıldı

Real Madrid, Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldığını açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte projede hiçbir kulüp kalmadı ve girişim, başlamadan fiilen sona ermiş oldu. 12 kulübün kurucu üye olarak 2021 yılında başlattığı Avrupa Süper Ligi projesi, futbol kamuoyunda büyük tepki çekmiş; Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Atletico Madrid, Milan
ve Inter
kısa süre içinde çekilmişti. 2023'te Juventus
'un ayrılığının ardından sadece Real Madrid
ve Barcelona
kalmıştı. Barcelona'nın da çekilmesiyle birlikte tek başına devam eden Real Madrid
geri adım attı ve Avrupa Süper Ligi tamamen sona ermiş oldu.