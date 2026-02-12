Avrupa Süper Ligi başlamadan dağıldı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Real Madrid, Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldığını açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte projede hiçbir kulüp kalmadı ve girişim, başlamadan fiilen sona ermiş oldu. 12 kulübün kurucu üye olarak 2021 yılında başlattığı Avrupa Süper Ligi projesi, futbol kamuoyunda büyük tepki çekmiş;vekısa süre içinde çekilmişti. 2023'te'un ayrılığının ardından sadecevekalmıştı. Barcelona'nın da çekilmesiyle birlikte tek başına devam edengeri adım attı ve Avrupa Süper Ligi tamamen sona ermiş oldu.