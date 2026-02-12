Biz bu devlerle başa çıkarız!

Dünya Kupası hedefiyle play-off maçlarına kilitlenen A Milli Takımımız için bugün ayrı bir heyecan yaşanacak. Ay-Yıldızlı ekibin UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak. Kura töreni TSİ 20.00'de gerçekleşecek. Türkiye, 54 ülkenin 4 ligde mücadele edeceği turnuvada A Ligi'nde yer alacak. Bu kategoride gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan 8 takım çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'deki final turnuvasında şampiyon olmak için kapışacak. B ve C liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C liglerine yükselecek. Kısacası A Ligi ülkeleri şampiyonluk için, diğer ligler ise A klasmana adını yızdırmak için sahada ter dökecek. Tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek olan Türkiye kuraya 4. torbadan katılırken millileri dev rakipler bekliyor.

A MİLLİ TAKIM 4.TORBADA

1. TORBA: Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya

2. TORBA: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan

3. TORBA: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç

4. TORBA: Galler, Çekya, Yunanistan, TÜRKİYE



TURNUVANIN MAÇ TAKVİMİ:

1 ve 2. maçlar | 24-29 Eylül 2026

3 ve 4. maçlar | 30 Eylül-6 Ekim 2026

5 ve 6. maçlar | 12-17 Kasım 2026

Çeyrek finaller | 25-30 Mart 2027

Final ve üçüncülük maçı | 9-13 Haziran 2027