Ernest Muci’de Sörloth taktiği!

Trabzonspor'un Beşiktaş’tan kiraladığı Arnavut yıldız Ernest Muci'ye yüksek teklif gelmesi durumunda, Norveçli santrfor Sörloth'un Leipzig’e satışındaki gibi kazanç elde edilmesi amaçlanıyor.

Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ernest Muçi, küllerinden doğdu. Siyah-beyazlı günlerini geride bırakan Arnavut 10 numara, yükselen performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

8.5 milyon Euro'luk opsiyonun kullanılmasına kesin gözüyle bakılırken Trabzonspor, 24 yaşındaki futbolcuya yüksek teklif gelirse geçmişteki stratejisini izleyebilir.

Fırtına, daha önce Alexander Sörloth'un satışında yaptığı gibi kiralık oyuncusundan ciddi bir bonservis geliri elde edebilir. 2019-20'de Trabzonspor'da kiralık forma giyen Norveçli santrfor, tapusuna sahip C.Palace'tan Leipzig'e 20 milyon Euro'ya gitmişti.

Bordo-mavililer, 10 milyon Euro kazanmıştı.

